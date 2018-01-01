Ялта встретила Новый год по-весеннему тепло

Нынешний переход летоисчисления в летней столице Крыма прошел в теплой обстановке, типичной для этого времени года.

31 декабря 2017 года температура в Ялте была около 15 градусов тепла, что является нормой – температура может подниматься и до 20. Весенняя погода не испортила праздничного настроения жителей и гостей курорта – они, облачившись в праздничные костюмы, разгуливали по набережной, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, что календарная весна в Ялте наступает позже, чем в степных районах Крыма – море охлаждает воздух и с февраля до середины апреля температура воздуха может держаться в районе +10.