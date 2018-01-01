В РПЦ воздержатся от комментирования видеоролика Ксении Собчак у церкви

Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отказался давать комментарии СМИ по поводу "выходки" Собчак.

"Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем", - сказал Кипшидзе радиостанции "Говорит Москва".

Ранее кандидат в президенты опубликовала в своем Instagram видео, в котором она вместе с двумя мужчинами танцует на пороге храма. Ролик подписан: "About last night или „Пусси Райот уже не те“".

"Скоро как Панин будет в порно с животными участвовать", "Ну жесть, конечно...", "Вот прям реально только самое негативное хочется сказать...", - пишут просмотревшие "танец" пользователи.