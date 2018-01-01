При праздновании Нового года более 20 человек попали в московские больницы

В Москве за сутки в больницы с травмами от петард поступили 23 человека. Младшему из пострадавших пять лет, старшему 49. Пострадавшие поступали из разных районов города с травмами различной тяжести.

Сообщается, что 44-летнему мужчине ампутировали палец на руке. Причиной несчастных случаев в экстренных службах называют неумелое и неправильное обращение с петардами и другими пиротехническими изделиями развлекательного назначения.

Дежурные смены Центров управления в кризисных ситуациях МЧС во всех субъектах страны не зафиксировали чрезвычайных ситуаций и значимых опасных происшествий в первые часы наступившего года.