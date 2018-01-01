Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, заявил, что ему удалось разыграть "не совсем" трезвого украинского президента Петра Порошенко в ночь под Новый год. Депутат Госдумы от Крыма раскритиковал новогоднее поздравление Порошенко

Запись беседы выложена на странице Вована в "ВКонтакте". Столяров дозвонился до украинского лидера в самый разгар веселья и представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Пользователи Сети поинтересовались в комментариях состоянием украинского лидера: "Пецюля трезвый был?" "По голосу не совсем, ну так и я не совсем", – ответил пранкер.

Петр Порошенко был рад звонку и начал поздравлять "Столтенберга" с Рождеством и Новым годом. Пранкер в ответ выразил надежду, что Порошенко не будет пить слишком много водки и горилки, после этого украинский президент бросил трубку.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли от имени спикера Верховной рады Андрея Парубия.