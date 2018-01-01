В Москве из автобусов с «гармошкой» убрали турникеты

В Москве из автобусов особо большой вместимости (с «гармошкой») с 1 января убрали турникеты. В столичном департаменте транспорта предупредили, что штат контролеров на бестурникетных маршрутах увеличат.

Без турникетов появились 72 автобусных маршрута. С сегодняшего дня пассажиры могут заходить в автобус с «гармошкой» во все двери, оплачивая проезд с помощью валидаторов в салоне. Сейчас такая оплата проезда в некотрых трамваях.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов пояснил, что отказ от турникетов позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 минут в пути. Оценить проезд без турникетов смогут почти миллион москвичей, ежедневно пользующиеся этими маршрутами.

Власти мегаполиса выразили надежду, что пассажиры ответственно подойдут к оплате проезда.