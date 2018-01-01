Президент России Владимир Путин рассказал, как жила его семья в годы СССР в Ленинграде несколько десятков лет назад. По словам российского лидера, его родители жили небогато, от зарплаты до зарплаты.

А иногда приходилось занимать. Но телевизор в семье был. И у соседей в те годы был телевизор.

Президент принял участие в юбилейном выпуске программы "Время", которой 1 января исполнилось 50 лет, и поделился своими воспоминаниями. Его семья, и мама, и отец, полвека назад любила смотреть хоккейные матчи с участием сборной СССР. Болели за сборную. Запомнился легендарный матч Россия -Канада в 1972 году.

Особо на Путина произвел впечатление полет сверхзвукового гражданского самолета Ту-144, передает ТАСС.

"Он казался и до сих пор кажется какой-то фантастикой. А тогда тем более это было что-то невообразимое", - отметил Владимир Путин.