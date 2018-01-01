В сети попало видео, как Владивосток оказался без света в новогоднюю ночь

В сети появилось видео, как микрорайон Владивостока погрузился во тьму в новогоднюю ночь. Молодежь запускала фейерверк на Горной улице и попала в линию электропередач. Произошло короткое замыкание, столица Приморья оказалась без света.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко заметил, что молодые люди "стрельнули снайперски".

В филиале "Приморских электрических сетей" подтвердили, что авария произошла из-за пневмохлопушки, - передает РИА Новости.

Отметим, спасатели Владивостока предупреждали, что с фейверками надо быть предельно аккуратными. Рекомендации опубликованы на сайте приморского главка МЧС РФ: "Фейерверки и пиротехника. Запускать их могут только взрослые, при условии соблюдения требований прилагаемой к каждому изделию инструкции. Дети могут быть только зрителями на указанном в ней расстоянии. Все «огненные шоу» должны проводиться только на улице и только на открытом пространстве!"