Путин подписал указ об уменьшении штатной численности Вооруженных сил РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об уменьшении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации с 1 января 2018 года. В результате штат сократился почти на 293 единицы.

Согласно указу президента, штатная численность Вооруженных Сил РФ - 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

Президентским указом признаны утратившими силу прежние указы от 8 июля 2016 года и от 28 марта 2017 года. Согласно последнему, численность ВС РФ впервые с 2005 года была увеличена до 1 903 051 человек. Соответственно, новый указ сокращает численность ВС РФ на 293 единицы.

В настоящее время в состав Вооруженных сил РФ входят три вида войск: Сухопутные войска, Военно-морской флот, Воздушно-космические силы и рода войск: воздушно-десантные войска, ракетные войска стратегического назначения, специальные войск.

Гражданский персонал Минобороны - повара, водители, психологи, медработники - составляет примерно 40 процентов от основного состава армии.