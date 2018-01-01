Собственники земли в 2018 году должны провести межевание

Собственникам земельных участков в наступившем 2018 году необходимо провести межевание. В связи с новым законом, собственники земельных наделов, своевременно не сделавшие межевание участков, не смогут совершать сделки с ними - продавать или дарить их. Даже имея права собственности на эту землю.

Изменения, внесенные в закон о земельном кадастре, вступают в силу с 1 января 2018 года.

Собственникам земельных участков необходимо пройти процедуру оформления в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), иначе право собственности перейдет к местным властям, - передает ТАСС.

Провести межевание обязаны также собственники наделов, которые поставили наделы на кадастровый учет до 2008 года.