Видеозапись новогоднего поздравления Владимира Путина россиян (ВИДЕО)

Президент России по традиции поздравил россиян с Новым годом. Владимир Путин заявил: "Новый год - это семейный праздник". В первую очередь Путин отметил семейную ценность и призвал помнить и беречь своих родителей, ценить каждую минуту, проведенную с ними.

Российский лидер призвал "больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости".

"Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом", - отметил глава государства.

Владимир Владимирович поблагодарил россиян за веру в себя и в Россию и пожелал нашим соотечественникам: "Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас.

Искренне желаю всем вам успехов и благополучия. Мира и процветания нашей великой России – нашей любимой и единственной!"