Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом и пожелал: "Пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов".

Поздравление Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства. "Я надеюсь, что новый, 2018 год откроет для каждого из нас новые возможности и позволит добиться успехов в наших начинаниях", - говорит премьер.

Как отметил Дмитрий Анатольевич, эти праздничные дни дарят теплоту общения с дорогими людьми. "Пусть они наполнят нас положительной энергией на долгое время. А новый, 2018 год оправдает все наши надежды, будет щедрым на хорошие события, принесёт благополучие и радость в каждую семью. Пусть рядом с нами будут наши близкие и друзья.

Примите мои искренние пожелания здоровья и счастья. Пусть всё будет хорошо!" - заявил глава российского правительства.

Первыми поздравления от Владимира Путина получили жители Дальнего Востока.