Что пожелал Путин россиянам в новогоднем обращении

Президент РФ Владимир Путин начал поздравлять россиян с Новым годом. Традиционное выступление президента вышло в эфир в Камчатском крае, где уже наступил 2018 год. В сети появилась видеозапись новогоднего поздравления главы государства.

Владимир Путин пожелал россиянам важных перемен к лучшему. Путин отметил, что Новый год - семейный праздник, с ожиданинем перемен. "Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости", - заявил Путин.

Президент традиционно поздравил тех россиян, кто в праздничный день находится на работе или на службе. "Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь", — подчеркнул он.

Путин призвал всех "сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием". "Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас", - сказал российский лидер.

Путин поблагодарил всех за веру в себя и в Россию, за труд и его результаты. "Мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы", - заявил российский лидер.