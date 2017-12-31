Мэр Москвы Сергей Собянин 31 декабря принял участие в открытии новой станции Замоскворецкой линии метрополитена "Ховрино". Открытие станции "Ховрино" ожидалось со дня на день. Столичные власти обещали открыть новую станцию зеленой ветки в конце декабря 2017 года.

На церемонии открытия "Ховрино" Собянин отметил, что ее появление ‬во многом улучшит транспортную доступность жителей севера столицы, снизит нагрузку на станцию "Речной вокзал" и разгрузит автомобильное движение на прилегающих улицах и магистралях. Освободятся Ленинградское шоссе, Фестивальная, Беломорская и Смольная улицы.

В настоящее время между станциями Замоскворецкой линии "Речной вокзал" и "Ховрино" достраивается станция "Беломорская". "Беломорская", как планируют столичные власти, откроется в начале 2018 года.