Путин сократил штатную численность сотрудников МВД

Президент РФ Владимир Путин установил новую предельную штатную численность органов внутренних дел РФ. Указ об изменении численности штата МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства сократил максимальную численность штата МВД на 10 тысяч человек. С 1 января 2018 года предельная штатная численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий составит 894 871 человек, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 17 199 человек, работников - 130 813 человек. Эта численность финансируется за счет федерального бюджета.

Изменения вносятся в указ президента от 5 мая 2014 года, который предусматривал установление максимальной численности штата без учета персонала по охране и обслуживанию зданий в количестве 904 871 единицы.