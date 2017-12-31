Для жителей Камчатки впервые за семь лет новый год начался с поздравления Путина

Для жителей Камчатки Новый год уже наступил и впервые за семь лет они начали отмечать его с поздравления президента России Владимира Путина. Выступление главы государства точно по местному времени показали по центральным каналам телевидения.

Не пропустили новогоднее поздравления и те, кто решил отмечать Новый год на главной городской площади Петропавловска-Камчатского. Специально для них была организована прямая трансляция на большом экране, где проходили массовые новогодние гуляния.

На площади Ленина собрались отмечать праздник несколько тысяч человек.