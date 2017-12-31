"Яндекс" определил, что приготовят россияне к новогоднему столу

Новый год шагает по нашей необъятной России. На Камчатке уже подняли бокалы за 2018 год. Любят россияне поесть, даже ночью. По традиции, почти каждая семья готовит салаты "оливье" и "селедку под шубой". "Яндекс" изучил, рецепты каких блюд россияне ищут накануне Нового года.

Анализ запросов на тему новогодних угощений, которые ищут россияне на "Яндексе" 29, 30 и 31 декабря в нескольких прошлых лет, показал, что салат "оливье" не самый популярный. Рецепт "селедки под шубой" искали семь миллионов раз, а "оливье" только 500 тысяч.

А может быть, россяине уже назубок знают рецепт "оливье". В каждой семье есть свой секретик этого салата. Кто-то предпочитает колбасу, кто-то - куриное мясо или говядину. Есть гурманы, заменяющие мясо красной рыбой. Оригинальный вкус у салата получается, если добавить натертое зеленое яблоко. Но многие не любят яблоко в салатах. Можно добавить кинзу.

Кинзу и яблоко добавляют и в "селедку под шубой".

Больше всего "селедку под шубой" предпочитают на Дальнем Востоке. Сельдь можно заменить красной рыбой. Москвичи и петербужцы искали рецепт салата "мимоза". Многие обязательно готовят холодец. И готовят все с запасом.