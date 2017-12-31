Московское метро будет возить москвичей и гостей столицы всю новогоднюю ночь

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) не закроются как обычно, а будут возить москвичей и гостей столицы всю новогоднюю ночь. Как сообщает пресс-служба подземки, метро станет не только главной транспортной артерией столицы в ночь торжества, но и самым быстрым транспортом.

Интервал движения поездов в ночное время будет от 3,5 до 10 минут, но не превысит 5 минут на основных линиях подземки. "Ласточки" МЦК будут летать с десятиминутным перерывом.