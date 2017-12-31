Рогозин поздравил россиян с Новым годом c таксой на руках

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил россиян с наступающим Новым Годом. Рогозин опубликовал фото с женой и двумя собаками -овчаркой Пончо и таксой Николас и написал новогоднее поздравление и пожелания. Депутату Госдумы Бурматову "резанул глаз" эксперимент Рогозина с таксой

"Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым Годом! Пусть жизнь в Новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет!" - подписал снимок вице-премьер.

На руках у него такса, которая участвовала в эксперименте с жидкостным дыханием. Это окунание собаки в резервуар с жидкостью, не содержащей азота, вызвало широкий общественный резонанс. В адрес Дмитрия Рогозина последовали обвинения.

Пес жив и здоров.