В отелях Петербурга предупреждают гостей об угрозе терактов

В северной столице после взрыва в супермаркете «Перекресток» и волны анонимных звонков о минированиях постояльцев отелей предупреждают о террористической опасности. Памятки с информацией о том, как следует вести себя в случае эвакуации и что брать с собой, разложены во всех номерах.

В них говорится, что в связи со сложившейся в городе ситуацией, и многочисленных угрозах терактов, администрация гостиниц может в любое время суток объявить эвакуацию и попросить постояльцев срочно покинуть номера. Гостям города советуют в случае эвакуации обязательно взять с собой все необходимые документы, мобильные телефоны и одежду. Так же в памятке указано, куда можно обратиться, чтобы попросить временного убежища.

Памятка была опубликована в телеграм-канале «Караульный».