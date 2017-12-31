Новый год в море будут встречать экипажи 70 боевых кораблей ВМФ России

Новый 2018 год в море встретят экипажи семидесяти боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России. В Министерстве обороны отметили, что специалисты не будут снижать уровень боевой готовности.

В настоящий момент экипажи судов в ходе военно-морского присутствия в Мировом океане выполняют поставленные руководством задачи. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев уже направил в адрес моряков поздравительную телеграмму. В послании он пожелал всем военным больших успехов, возможностей совершенствования в профессиональной сфере, а также здоровья, благополучия и счастья.

Кроме того, как уточняет ТАСС, поздравление было направлено в адрес частей, которые сейчас находятся в самых отдаленных гарнизонах.