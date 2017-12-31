Сотрудники МЧС составили правила поведения зимних игр на улице

Сотрудники МЧС России рассказали, как максимально обезопасить детей во время зимних игр на улице. Специалисты разработали особый список правил, которым необходимо следовать, чтобы не попасть в беду.

Подчеркивается, что в холодное время года потенциальных опасностей становится значительно больше, поэтому родителям нужно следить, чтобы их чада не получили переохлаждение. Очень важно, чтобы у детей были закрыты уши, а также шея. Ни в коем случае не следует позволять им снимать варежки и перчатки, передает РИА "Новости". Длинные шарфы, однако, лучше не надевать, чтобы минимизировать риск того, что они зацепятся за что-либо и затянутся на горле.

Мамам и папам стоит запретит сыновьям и дочерям есть сосульки и снег. Также им следует внушить, что ни в коем случае нельзя ходить по льду на озерах или прудах, где есть опасность провалиться под лед. Во время катания с горок на ледянках необходимо убедиться, что рядом нет проезжей части.

Что касается игры в снежки, следует объяснить ребенку, что ни в коем случае нельзя целиться в лицо и в принципе в голову.