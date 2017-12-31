Стали известны правила работы парковок в центре Москвы в новогодние праздники

Сегодня стали известны общие правила работы парковки в центре Москвы в грядущие новогодние каникулы. Важную информацию для автомобилистов предоставил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, с 31 декабря по 8 января включительно в Москве автовладельцы смогут бесплатно оставить свои личные транспортные средства на любой парковке, которая включена в зону парковочного пространства города. Об этом Собянин написал на своей страничке в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что в Новый год Московский метрополитен и Московское центральное кольцо для удобства пассажиров будут работать круглосуточно.