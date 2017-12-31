//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Стали известны правила работы парковок в центре Москвы в новогодние праздники

31 декабря 2017, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

Стали известны правила работы парковок в центре Москвы в новогодние праздники
фото: globallookpress.com

Сегодня стали известны общие правила работы парковки в центре Москвы в грядущие новогодние каникулы. Важную информацию для автомобилистов предоставил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

Проезд на общественном транспорте подорожает в Москве со 2 января 2018 года

Проезд на общественном транспорте подорожает в Москве со 2 января 2018 года

По словам градоначальника, с 31 декабря по 8 января включительно в Москве автовладельцы смогут бесплатно оставить свои личные транспортные средства на любой парковке, которая включена в зону парковочного пространства города. Об этом Собянин написал на своей страничке в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что в Новый год Московский метрополитен и Московское центральное кольцо для удобства пассажиров будут работать круглосуточно.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

2018 год может принести худший гуманитарный кризис за 60 лет

2018 год может принести худший гуманитарный кризис за 60 лет

Наступающий год может быть ознаменован одним из сильнейших гуманитарных кризисов со времен завершения Второй мировой войны. Данную неутешительную информацию предоставили британские специалисты.

//Общество

Путин сократил штатную численность сотрудников МВД

Путин сократил штатную численность сотрудников МВД

Президент РФ Владимир Путин установил новую предельную штатную численность органов внутренних дел РФ. Глава государства сократил максимальную численность штата МВД на 10 тысяч человек.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

В отелях Петербурга предупреждают гостей об угрозе терактов

В отелях Петербурга предупреждают гостей об угрозе терактов

В северной столице после взрыва в супермаркете «Перекресток» и волны анонимных звонков о минированиях, прокатившихся по многим городам России, постояльцев отелей предупреждают о террористической опасности.

//Общество

Названы пять дел, которые следует успеть сделать до Нового года

Названы пять дел, которые следует успеть сделать до Нового года

Специалисты составили список дел, которые необходимо успеть сделать до Нового года. Эти несложные манипуляции помогут каждому встретить 2018 год с большим чувством легкости и во всеоружии.

//Новости ADWILE

//Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, в каком порядке употреблять блюда в Новый год

В Роспотребнадзоре рассказали, в каком порядке употреблять блюда в Новый год

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам совет по очередности употребления блюд за новогодним столом. Эксперты рекомендуют не стремиться попробовать абсолютно все, что лежит на блюдах.

//Общество

Сотрудники МЧС составили правила поведения зимних игр на улице

Сотрудники МЧС составили правила поведения зимних игр на улице

Сотрудники МЧС России рассказали, как максимально обезопасить детей во время зимних игр на улице. Специалисты разработали особый список правил, которым необходимо следовать, чтобы не попасть в беду.

//Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, что пережила, когда к ней заявилась любовница мужа

Лера Кудрявцева рассказала, что пережила, когда к ней заявилась любовница мужа

Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева решилась на откровенное признание о своей личной жизни. Знаменитость рассказала, что однажды давно к ней домой заявилась любовница супруга.

//Шоу-бизнес

Новая песня Аллы Пугачевой вызвала бурные споры среди поклонников

Новая песня Аллы Пугачевой вызвала бурные споры среди поклонников

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева недавно выпустила новую песню и клип. Композиция легендарной артистки вызвала бурные споры среди ее поклонников и тех, кому певица не слишком нравится.

//Новости партнеров

//Общество

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом и пожелал: "Пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов".

//Расследования

МВД: На Кубани задержаны подозреваемые в убийстве троих мужчин в кафе

МВД: На Кубани задержаны подозреваемые в убийстве троих мужчин в кафе

Представители управления МВД по Краснодарскому краю сообщили о задержании подозреваемых в убийстве троих мужчин в ночь на воскресенье в кафе в станице Ладожской. Личности погибших установлены.

//Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская крестилась перед Рождеством

Виталина Цымбалюк-Романовская крестилась перед Рождеством

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская за несколько недель до большого праздника Рождество Христово приняла православие и крестилась.

//В мире

Пушков и Клинцевич прокомментировали слова Трампа о достижениях США в Сирии

Пушков и Клинцевич прокомментировали слова Трампа о достижениях США в Сирии

Политик Алексей Пушков и сенатор Франц Клинцевич прокомментировали высказывание президента США Дональда Трампа о том, что освобождение Ирака и Сирии от ИГ (в России запрещена) - заслуга США и коалиции.

//В мире

По улицам медведи ходят... но это не в России

По улицам медведи ходят... но это не в России

В Румынии в городке Комэнешти косолапые прошли по местным улочкам. Но медведи вовсе не были настоящими, это жители устроили необычное действо. Этот обряд призван уберечь людей от злых духов.

//Общество

Что пожелал Путин россиянам в новогоднем обращении

Что пожелал Путин россиянам в новогоднем обращении

Президент РФ Владимир Путин начал поздравлять россиян с Новым годом. Традиционное выступление президента вышло в эфир в Камчатском крае, где уже наступил 2018 год. В сети появилась видеозапись.

//Общество

Сбылось: Собянин открыл станцию метро "Ховрино"

Сбылось: Собянин открыл станцию метро "Ховрино"

Мэр Москвы Сергей Собянин 31 декабря принял участие в открытии новой станции Замоскворецкой линии метрополитена "Ховрино". Ее появление ‬во многом улучшит транспортную доступность жителей севера столицы.

//Общество

Для жителей Камчатки впервые за семь лет новый год начался с поздравления Путина

Для жителей Камчатки впервые за семь лет новый год начался с поздравления Путина

Для жителей Камчатки Новый год уже наступил и впервые за семь лет они начали отмечать его с поздравления президента России Владимира Путина. Выступление главы государства показали по ТВ. .

//Общество

"Яндекс" определил, что приготовят россияне к новогоднему столу

"Яндекс" определил, что приготовят россияне к новогоднему столу

По традиции, почти каждая семья готовит салаты "оливье" и "селедку под шубой". "Яндекс" изучил, рецепты каких блюд россияне ищут накануне Нового года. "Оливье" не самый популярный.

//Экономика

Криптовалюта будет национальной - Англия готова выпустить свои цифровые деньги

Криптовалюта будет национальной - Англия готова выпустить свои цифровые деньги

Банк Англии готов запустить собственную криптовалюту. Уже в следующем году цифровая валюта под названием RSCoin будет функционировать на блокчейне и будет привязана к фунту стерлингов.

//В мире

Порошенко: "Ценность украинского паспорта продолжает расти!"

Порошенко: "Ценность украинского паспорта продолжает расти!"

Президент Украины Петр Порошенко похвалился "ценностью" украинского паспорта. Порошенко выложил в соцсети свое фото с паспортом гражданина Украины в руках: "Ценность украинского паспорта продолжает расти!"

//Культура

Названа дата прощания с актером Александром Шавриным

Названа дата прощания с актером Александром Шавриным

Руководство театра Маяковского назвало дату прощания с актером Александром Шавриным. Прощание с одним из ведущих артистов театра состоится 2 января в театре Маяковского. Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения.

//Общество

Московское метро будет возить москвичей и гостей столицы всю новогоднюю ночь

Московское метро будет возить москвичей и гостей столицы всю новогоднюю ночь

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) не закроются как обычно, а будут возить москвичей и гостей столицы всю новогоднюю ночь, и станут главной транспортной артерией.

//Общество

Рогозин поздравил россиян с Новым годом c таксой на руках

Рогозин поздравил россиян с Новым годом c таксой на руках

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил россиян с наступающим Новым Годом. Рогозин опубликовал фото с женой и двумя собаками -овчаркой Пончо и таксой Николас и написал новогоднее поздравление.

//Шоу-бизнес

Шпагат на фоне елочки разозлил пользователей сети

Шпагат на фоне елочки разозлил пользователей сети

Анастасия Волочкова поздравила своих фанатов в соцсети с наступающим Новым годом в не совсем обычной позе. Пользователи возмутились фото, где танцовщица стоит в шпагате не фоне наряженной елки.

//Общество

На западе Украины в своем доме мертвыми обнаружены родители и четверо детей

На западе Украины в своем доме мертвыми обнаружены родители и четверо детей

В городе Ивано-Франковске на западе Украины в своем доме из-за отравления угарным газом погибла целая семья - родители и четверо детей. О гибели семьи 38-летней поэтессы пишут местные СМИ.

//Культура

В Москве умер актер Александр Шаврин

В Москве умер актер Александр Шаврин

В Москве на 58 году жизни скончался актер театра и кино Александр Шаврин. О кончине заслуженного артиста России сообщили представители Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

//Спорт

Футболистов ЦСКА подозревают в нарушении антидопинговых правил

Футболистов ЦСКА подозревают в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация футбола подозревает игроков московского клуба ЦСКА в применении допинга. ФИФА показались сомнительными пробы этих спортсменов, взятые в 2012 и 2013 годах.

//Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала, как под Новый год привлечь удачу

Екатерина Климова рассказала, как под Новый год привлечь удачу

Актриса Екатерина Климова поделилась своим секретом и секретом своей подруги Татьяны Лютаевой, как под Новый год привлечь удачу. По словам Кати Климовой, это проверенный беспроигрышный вариант.

//В мире

Часть США замерзает из-за аномальных морозов

Часть США замерзает из-за аномальных морозов

Часть США замерзает из-за аномальных морозов. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 28 декабря призывал горожан не выходить на улицу из-за понижения температуры воздуха до минус 8 градусов.

//Культура

Легендарный британский актер празднует 80-летие

Легендарный британский актер празднует 80-летие

В последний день года свой юбилей празднует легендарный актер, сэр Энтони Хопкинс. Артист за эти долгие годы смог сделать превосходную карьеру в сфере кино, а также на театральных подмостках.

//Общество

Минфин удалил cо своего cайта информцию о зарплатах министров

Минфин удалил cо своего cайта информцию о зарплатах министров

Министерство финансов удалило со своего сайта информацию о заработных платах министров разных ведомств в 2016 году. Оказывается, обнародование зарплат министров вызвало недовольство в ведомствах.

//Общество

Новый год в море будут встречать экипажи 70 боевых кораблей ВМФ России

Новый год в море будут встречать экипажи 70 боевых кораблей ВМФ России

Новый 2018 год в море встретят экипажи семидесяти боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России. В Министерстве обороны отметили, что специалисты не будут снижать уровень боевой готовности.

//Расследования

В центре Москвы найдено тело человека с ранениями

В центре Москвы найдено тело человека с ранениями

В Басманном районе столицы накануне было обнаружено тело человека с ранениями. Источник в правоохранительных органах города отметил, что страшная находка была сделана под железнодорожным мостом.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

2018 год может принести худший гуманитарный кризис за 60 лет

2018 год может принести худший гуманитарный кризис за 60 лет

Наступающий год может быть ознаменован одним из сильнейших гуманитарных кризисов со времен завершения Второй мировой войны. Данную неутешительную информацию предоставили британские специалисты.

//Общество

Путин сократил штатную численность сотрудников МВД

Путин сократил штатную численность сотрудников МВД

Президент РФ Владимир Путин установил новую предельную штатную численность органов внутренних дел РФ. Глава государства сократил максимальную численность штата МВД на 10 тысяч человек.

//Общество

В отелях Петербурга предупреждают гостей об угрозе терактов

В отелях Петербурга предупреждают гостей об угрозе терактов

В северной столице после взрыва в супермаркете «Перекресток» и волны анонимных звонков о минированиях, прокатившихся по многим городам России, постояльцев отелей предупреждают о террористической опасности.

//Общество

Названы пять дел, которые следует успеть сделать до Нового года

Названы пять дел, которые следует успеть сделать до Нового года

Специалисты составили список дел, которые необходимо успеть сделать до Нового года. Эти несложные манипуляции помогут каждому встретить 2018 год с большим чувством легкости и во всеоружии.

//Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, в каком порядке употреблять блюда в Новый год

В Роспотребнадзоре рассказали, в каком порядке употреблять блюда в Новый год

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам совет по очередности употребления блюд за новогодним столом. Эксперты рекомендуют не стремиться попробовать абсолютно все, что лежит на блюдах.

//Общество

Сотрудники МЧС составили правила поведения зимних игр на улице

Сотрудники МЧС составили правила поведения зимних игр на улице

Сотрудники МЧС России рассказали, как максимально обезопасить детей во время зимних игр на улице. Специалисты разработали особый список правил, которым необходимо следовать, чтобы не попасть в беду.

//Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, что пережила, когда к ней заявилась любовница мужа

Лера Кудрявцева рассказала, что пережила, когда к ней заявилась любовница мужа

Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева решилась на откровенное признание о своей личной жизни. Знаменитость рассказала, что однажды давно к ней домой заявилась любовница супруга.

//Шоу-бизнес

Новая песня Аллы Пугачевой вызвала бурные споры среди поклонников

Новая песня Аллы Пугачевой вызвала бурные споры среди поклонников

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева недавно выпустила новую песню и клип. Композиция легендарной артистки вызвала бурные споры среди ее поклонников и тех, кому певица не слишком нравится.

//Общество

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом и пожелал: "Пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов".

//Расследования

МВД: На Кубани задержаны подозреваемые в убийстве троих мужчин в кафе

МВД: На Кубани задержаны подозреваемые в убийстве троих мужчин в кафе

Представители управления МВД по Краснодарскому краю сообщили о задержании подозреваемых в убийстве троих мужчин в ночь на воскресенье в кафе в станице Ладожской. Личности погибших установлены.

//Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская крестилась перед Рождеством

Виталина Цымбалюк-Романовская крестилась перед Рождеством

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская за несколько недель до большого праздника Рождество Христово приняла православие и крестилась.

//В мире

Пушков и Клинцевич прокомментировали слова Трампа о достижениях США в Сирии

Пушков и Клинцевич прокомментировали слова Трампа о достижениях США в Сирии

Политик Алексей Пушков и сенатор Франц Клинцевич прокомментировали высказывание президента США Дональда Трампа о том, что освобождение Ирака и Сирии от ИГ (в России запрещена) - заслуга США и коалиции.

//В мире

По улицам медведи ходят... но это не в России

По улицам медведи ходят... но это не в России

В Румынии в городке Комэнешти косолапые прошли по местным улочкам. Но медведи вовсе не были настоящими, это жители устроили необычное действо. Этот обряд призван уберечь людей от злых духов.

//Общество

Что пожелал Путин россиянам в новогоднем обращении

Что пожелал Путин россиянам в новогоднем обращении

Президент РФ Владимир Путин начал поздравлять россиян с Новым годом. Традиционное выступление президента вышло в эфир в Камчатском крае, где уже наступил 2018 год. В сети появилась видеозапись.

//Общество

Сбылось: Собянин открыл станцию метро "Ховрино"

Сбылось: Собянин открыл станцию метро "Ховрино"

Мэр Москвы Сергей Собянин 31 декабря принял участие в открытии новой станции Замоскворецкой линии метрополитена "Ховрино". Ее появление ‬во многом улучшит транспортную доступность жителей севера столицы.

//Общество

Для жителей Камчатки впервые за семь лет новый год начался с поздравления Путина

Для жителей Камчатки впервые за семь лет новый год начался с поздравления Путина

Для жителей Камчатки Новый год уже наступил и впервые за семь лет они начали отмечать его с поздравления президента России Владимира Путина. Выступление главы государства показали по ТВ. .

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

"Яндекс" определил, что приготовят россияне к новогоднему столу

"Яндекс" определил, что приготовят россияне к новогоднему столу

По традиции, почти каждая семья готовит салаты "оливье" и "селедку под шубой". "Яндекс" изучил, рецепты каких блюд россияне ищут накануне Нового года. "Оливье" не самый популярный.

//Экономика

Криптовалюта будет национальной - Англия готова выпустить свои цифровые деньги

Криптовалюта будет национальной - Англия готова выпустить свои цифровые деньги

Банк Англии готов запустить собственную криптовалюту. Уже в следующем году цифровая валюта под названием RSCoin будет функционировать на блокчейне и будет привязана к фунту стерлингов.

//В мире

Порошенко: "Ценность украинского паспорта продолжает расти!"

Порошенко: "Ценность украинского паспорта продолжает расти!"

Президент Украины Петр Порошенко похвалился "ценностью" украинского паспорта. Порошенко выложил в соцсети свое фото с паспортом гражданина Украины в руках: "Ценность украинского паспорта продолжает расти!"

//Культура

Названа дата прощания с актером Александром Шавриным

Названа дата прощания с актером Александром Шавриным

Руководство театра Маяковского назвало дату прощания с актером Александром Шавриным. Прощание с одним из ведущих артистов театра состоится 2 января в театре Маяковского. Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения.

//Общество

Московское метро будет возить москвичей и гостей столицы всю новогоднюю ночь

Московское метро будет возить москвичей и гостей столицы всю новогоднюю ночь

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) не закроются как обычно, а будут возить москвичей и гостей столицы всю новогоднюю ночь, и станут главной транспортной артерией.

//Общество

Рогозин поздравил россиян с Новым годом c таксой на руках

Рогозин поздравил россиян с Новым годом c таксой на руках

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил россиян с наступающим Новым Годом. Рогозин опубликовал фото с женой и двумя собаками -овчаркой Пончо и таксой Николас и написал новогоднее поздравление.

//Шоу-бизнес

Шпагат на фоне елочки разозлил пользователей сети

Шпагат на фоне елочки разозлил пользователей сети

Анастасия Волочкова поздравила своих фанатов в соцсети с наступающим Новым годом в не совсем обычной позе. Пользователи возмутились фото, где танцовщица стоит в шпагате не фоне наряженной елки.

//Общество

На западе Украины в своем доме мертвыми обнаружены родители и четверо детей

На западе Украины в своем доме мертвыми обнаружены родители и четверо детей

В городе Ивано-Франковске на западе Украины в своем доме из-за отравления угарным газом погибла целая семья - родители и четверо детей. О гибели семьи 38-летней поэтессы пишут местные СМИ.

//Культура

В Москве умер актер Александр Шаврин

В Москве умер актер Александр Шаврин

В Москве на 58 году жизни скончался актер театра и кино Александр Шаврин. О кончине заслуженного артиста России сообщили представители Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

//Спорт

Футболистов ЦСКА подозревают в нарушении антидопинговых правил

Футболистов ЦСКА подозревают в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация футбола подозревает игроков московского клуба ЦСКА в применении допинга. ФИФА показались сомнительными пробы этих спортсменов, взятые в 2012 и 2013 годах.

//Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала, как под Новый год привлечь удачу

Екатерина Климова рассказала, как под Новый год привлечь удачу

Актриса Екатерина Климова поделилась своим секретом и секретом своей подруги Татьяны Лютаевой, как под Новый год привлечь удачу. По словам Кати Климовой, это проверенный беспроигрышный вариант.

//В мире

Часть США замерзает из-за аномальных морозов

Часть США замерзает из-за аномальных морозов

Часть США замерзает из-за аномальных морозов. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 28 декабря призывал горожан не выходить на улицу из-за понижения температуры воздуха до минус 8 градусов.

//Культура

Легендарный британский актер празднует 80-летие

Легендарный британский актер празднует 80-летие

В последний день года свой юбилей празднует легендарный актер, сэр Энтони Хопкинс. Артист за эти долгие годы смог сделать превосходную карьеру в сфере кино, а также на театральных подмостках.

//Общество

Минфин удалил cо своего cайта информцию о зарплатах министров

Минфин удалил cо своего cайта информцию о зарплатах министров

Министерство финансов удалило со своего сайта информацию о заработных платах министров разных ведомств в 2016 году. Оказывается, обнародование зарплат министров вызвало недовольство в ведомствах.

//Общество

Новый год в море будут встречать экипажи 70 боевых кораблей ВМФ России

Новый год в море будут встречать экипажи 70 боевых кораблей ВМФ России

Новый 2018 год в море встретят экипажи семидесяти боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России. В Министерстве обороны отметили, что специалисты не будут снижать уровень боевой готовности.

//Расследования

В центре Москвы найдено тело человека с ранениями

В центре Москвы найдено тело человека с ранениями

В Басманном районе столицы накануне было обнаружено тело человека с ранениями. Источник в правоохранительных органах города отметил, что страшная находка была сделана под железнодорожным мостом.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры