Названы самые действенные способы загадывания желаний в новогоднюю ночь

Стало известно, какие методы являются самыми эффективными при загадывании желаний в новогоднюю ночь. Специалисты собрали наиболее важные советы для всех, кто хочет, чтобы их мечта сбылась.

Во-первых, следует сформулировать свое желание так, чтобы в нем не было отрицания. Во-вторых, необходимо визуализировать процесс его исполнения, представив максимум подробностей. В-третьих, рекомендуется сразу же постараться забыть о загаданном.

Как отмечает портал "Нократ", непосредственных способов отправления "запроса Вселенной" существует несколько. О самом популярном известно всем – надо написать желание на бумажке, сжечь ее, пепел бросить в бокал с шампанским, а затем выпить его. Это все надо проделать за то время, пока бьют куранты.

Еще один метод заключается в том, что в новогоднюю ночь надо выйти со свечой на улицу и пять раз обойти свой дом. Каждый раз, проходя мимо подъезда или квартиры, надо постучать в его дверь. При этом следует детально рассказывать, чего именно вы ждете от следующих 365 дней. Затем свечу надо потушить, поставить у входа в дом и отправиться праздновать.

Итальянцы также рекомендуют за 12 ударов успеть съесть 12 виноградин и при этом про себя проговаривать свои желания.