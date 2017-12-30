Безопасность в Москве в праздники будут обеспечивать в усиленном режиме

В грядущие новогодние праздники безопасность в Москве будут обеспечивать в усиленном режиме. Об этом сегодня сообщил руководитель департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников.

Согласно последней информации, специалисты будут следить за безопасностью граждан в ходе проведения массовых мероприятий в городе, передает РИА "Новости". Кроме того, на период праздников в Москве будет функционировать оперативный штаб.

Отмечается, что в первые дни января в столице пройдет огромное количество различных гуляний с участием большого количества москвичей и гостей города.