За год в Крыму взорвали 100 бомб времен ВОВ

Пиротехники МЧС в этом году 43 раза выезжали на разминирование в Крыму и обезвредили 94 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, ссылаясь на слова министра чрезвычайных ситуаций Сергея ШАХОВА.

Он отметил, что за год на территории республики зарегистрировано 9 чрезвычайных ситуаций. Самыми резонансными из них, по мнению министра, были ДТП на трассе Саки – Митяево – Ильинка, в результате которого погибли три человека, сход селей и подтопление частных домовладений в районе села Яркое Поле (Кировский район) и природный пожар в районе села Громовка городского округа Судак, пишут "Аргументы недели - Керчь".

Министр добавил, что спецборт МЧС России за год осуществил 18 санитарных эвакуаций из лечебных учреждений Симферополя в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, для пациентов, которые нуждались в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.