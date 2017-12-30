В РПЦ высказались о сходстве доллара и криптовалюты

В РПЦ рассказали о том, что найдено сходство криптовалюты и доллара. Свое мнение по этому вопросу высказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, доллар по своей сути это уже криптовалюта, поскольку неизвестно, какие механизмы управляют его движением. Кроме того, никто не знает, сколько в настоящий момент купюр находится в обращении, передает РИА "Новости".

Митрополит подчеркнул, что сейчас крайне важно тщательно изучить нравственную составляющую этого новейшего явления, которое может стать очередным этапом создания "мыльного пузыря" – гигантской финансовой пирамиды, за которой на деле ничего нет.