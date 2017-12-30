В крабовых палочках обнаружены бактерии, способные вырабатывать опасный яд

Перед Новогодними праздниками Роскачество провело экспертизу крабовых палочек - одного из наиболее популярных продуктов для приготовления салатов. В рамках исследования были закуплены в магазинах крабовые палочки 30 торговых марок. И только в двух из них действительно были обнаружены следы крабового мяса.

Крабовые палочки должны быть изготовлены из фарша рыбы, или сурими. Но, как показало исследование, в большинстве товаров преобладает крахмал, а вкусовые качества достигаются использованием ароматизаторов. Это, конечно, неприятно, но не так опасно, как найденные в продукции четырех производителей клостридии. Бактерии рода клостридий вырабатывают наиболее сильные из известных ядов — ботулотоксин, и продукты содержащие их способны вызвать пищевое отравление.

Как отмечают в ведомтсве, при выборе данного продукта следует в первую очередь прочитать состав. На первом месте должен быть рыбный фарш или сурими. Также высоким должно быть содержание белка не менее 8–10 %, а углеводов наоборот – не более 14 %.