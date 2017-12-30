Ученые надеются, что в скором времени полноту можно будет победить одним уколом

Ученые обнаружили уникальный биологический механизм в организме человека, который регистрирует массу тела и говорит мозгу о необходимости уменьшить или увеличить потребление пищи по мере необходимости. И эта система работает вне зависимости от активности лептина — гормона, регулирующего обмен веществ.

Кроме того, исследователи из Университета Гетеборга в Швеции заявили, что физические упражнения и диеты никак не могут повлиять на этот механизм, который ученые назвали гравитостатом. Этот инструмент контролирует обмен веществ через остеоциты — клетки костной ткани. Учёные отмечают, что остеоциты напрямую влияют на экспрессию генов, отвечающих за аппетит. Эксперименты уже проводятся на мышах. И когда ученым удастся контролировать процесс выработки костной ткани, давняя мечта человечества о том, что ожирение можно предотвратить одним уколом, станет уже реальностью., пишет sciencealert.com.