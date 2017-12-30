Похитители попросили выкуп в криптовалюте

Похитители освободили Павла Лернера - российского эксперта по блокчейну и криптовалютам. Они потребовали за заложника выкуп в биткоинах. Пока не известно кто выплатил за Лернера один миллион долларов в цифровой валюте, но сообщается что сам российский эксперт не пострадал, пишут Известия со ссылкой на Антона Геращенко, советника главы МВД Украины.

Представители правоохранительных органов так же отмечают, что сейчас Лернер «находится в состоянии стресса». Это первое подобное преступление, когда похитители рассчитывали на выкуп цифровыми деньгами. Как сообщалось ранее, 26 декабря неизвестные люди в масках похитили Лернера прямо в центре Украинской столице. По словам очевидцев, его силой затащили в микроавтобус.