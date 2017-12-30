В декабре россияне выпивают шампанского в три раза больше нормы

По данным статистики, средний россиянин в обычное время, т.е. с января по ноябрь выпивает в среднем примерно бутылку шампанского или игристого вина. Но в дни новогодних праздников Россия превращается в абсолютно иную по структуре потребления страну.

Как сообщает Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя декабрьский месяц бьет все рекорды – мы выпиваем шампанского в 3 раза выше нормы. А вот крепкий алкоголь в Новогоднюю ночь у россиян не в почете. Хотя, как отмечают в ЦИФРРА, «водка — это единственный алкогольный напиток, который россияне начинают покупать к Новому году ещё в ноябре».