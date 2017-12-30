Российские ученые уничтожили раковые клетки, заставив их постоянно голодать

Российские ученые из МГУ и их коллеги из Швеции смогли подавить размножение раковых клеток, заставив их постоянно голодать. Раковые клетки потребляют очень много питательных веществ и кислорода, именно поэтому они быстро растут и размножаются. Ученые уже давно заметили, если «подавить аппетит» раковых образований, то и химиотерапия, и другие виды лечения становятся намного эффективнее.

Внимание ученых привлек белок и одноименный ген Mcl-1, которые влияют на функцию роста или же запускают механизмы самоуничтожения. При возникновении раковых заболеваний нарушается баланс между молекулами в сторону «белков смерти», поэтому раковые клетки не гибнут даже при серьезных повреждениях ДНК. Российские биологи создали несколько коротких молекул РНК, которые блокировали работу Mcl-1, что делало раковые клетки более уязвимыми.

Подобного же эффекта, подчеркивают биологи, можно достичь с помощью различных химических средств, которые блокируют "чтение" молекул, содержащих "инструкции по сборке" Mcl-1. За последние годы создано сразу несколько препаратов, и некоторые из них уже прошли проверку, пишет журнал BBA General subjects.