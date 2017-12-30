ФАС выявила значительное завышение цен на обезболивающий препарат

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила, что зарегистрированные предельные отпускные цены на лекарственные препараты «Нексиум» компании «АстраЗенека АБ» завышены в России более чем в 10 раз.

По данным ФАС, зарегистрированные цены на эти препараты в России выше цен в 13 референтных странах в 7-12 раз. Например, упаковка 40 мг № 14 лекарства «Нексиум» в России стоит 1510 рублей, а в Хорватии - 179,12 рублей.

В антимонопольной службе отметили, что ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», действующее по доверенности «АстраЗенека АБ» (Швеция), при регистрации предельных отпускных цен на лекарства «Нексиум» были представлены повлиявшие на результат решения недостоверные сведения, которые привели к регистрации необоснованно высоких предельных отпускных цен на вышеуказанные препараты.

На основании пункта 25 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ, ФАС России приняла решение об отмене ранее принятых решений ФСТ России о согласовании предельных отпускных цен производителя на препараты «Нексиум».

Премьер-министр Дмитрий Медведев месяц назад призывал навести порядок на российском рынке лекарств.