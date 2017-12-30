Роспотребнадзор перед Новым годом, перед праздничными застольями дал россиянам ряд важных рекомендаций. До Нового года осталось совсем мало времени. Уже завтра россияне начнут "строгать" салаты, готовить угощение.

Салаты "оливье" и "селедка под шубой" будут на столах почти в каждом доме. Обычно принято готовить, как у нас говорят, "тазики салата". И доедать их после праздничной ночи 1 января.

Главное - не переесть и не отравиться. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии новогодних праздников обращает внимание граждан на необходимость профилактики заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи.

Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их не правильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами.

Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень и кондитерские изделия с кремом.

Роспотребнадзор призывает не готовить котлет и салатов впрок, чтобы не хранить остатки блюд более суток.

Полуфабрикаты, изделия из мяса необходимо обязательно подвергать повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике. Это скоропортящиеся продукты.

Роспотребнадзор советует не заниматься готовкой еды, если человек болен.