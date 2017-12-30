В 2018 году Россию ждут опасные погодные аномалии

В 2018 году в России будет увеличиваться количество опасных метеорологических явлений, рассказал журналистам руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. По его словам, изменения не перерастут в катастрофические ситуации, однако ущерб будут наносить большой.

«Интенсивность аномальных явлений возрастает — это факт, и это будет продолжаться. Мы должны быть к этому готовы», — цитирует Кокорина РИА «Новости». Климатолог считает, что общее число гидрометеорологических явлений в России останется примерно на том же уровне: 550-600. «Статистика об опасных гидрометеорологических явлениях считает случаи, которые нанесли серьезный ущерб. Она сильно зависит от того, когда явление случилось — ночью или днем, сумели мы подготовиться к опасности или нет», — пояснил эксперт.

Кроме того, Кокорин также предупредил, что погода в 2018 снова будет неустойчивой: аномальные холода будут сменяться аномальной жарой.