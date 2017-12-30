146 миллионов человек на планете могут страдать аллергией на занятия спортом

Ученые сообщают, что 2% населения Земли может страдать аллергией на физические нагрузки. Чаще всего аллергия у человека бывает пищевой, или на цветение определенных растений, или на шерсть домашних животных. Иногда встречаются и редкие формы болезни - на солнечный свет, бытовую пыль и другие.

Ученые рассказали еще об одном виде этого недуга. Около 146 миллионов человек на планете могут страдать непереносимостью физических и спортивных нагрузок. Причины такой аллергии пока мало изучены. Человек может и просто испытывать легкое недомогание или дискомфорт во время обычной пробежки. Но иногда бывает, что у аллергика может отекать лицо и горло даже при небольших нагрузках, таких как быстрая ходьба или занятия фитнесом., пишет vladtime.

Таким людям медики не советуют заниматься спортом вообще. Конечно, отказ от физических нагрузок не полезен для организма, но все же это лучше, чем анафилактический шок или отек Квинке.