Движение по Волоколамскому тоннелю в Москве ограничено до субботы

По сообщению пресс-службы ГКУ "Центр организации дорожного движения", ограничения проезда связаны с ремонтными работами, которые проводит Гормост. Работы будут вестись всю ночь до 7:00 субботы, 30 декабря.

Вечером сообщалось, что автомобильное движение по Волоколамскому тоннелю в Москве будет осуществляться по одной полосе. Представители Центре организации дорожного движения отмечают, что в этот период движение транспорта возле ремонтируемых участков может быть затруднено.