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Движение по Волоколамскому тоннелю в Москве ограничено до субботы

29 декабря 2017, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

Движение по Волоколамскому тоннелю в Москве ограничено до субботы

По сообщению пресс-службы ГКУ "Центр организации дорожного движения", ограничения проезда связаны с ремонтными работами, которые проводит Гормост. Работы будут вестись всю ночь до 7:00 субботы, 30 декабря.

Вечером сообщалось, что автомобильное движение по Волоколамскому тоннелю в Москве будет осуществляться по одной полосе. Представители Центре организации дорожного движения отмечают, что в этот период движение транспорта возле ремонтируемых участков может быть затруднено.

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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в Facebook назвал эвакуацию лидеров боевиков ИГ (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России) вертолетами США из сирийской провинции Дейр-эз-Зор спасением от полного уничтожения.

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Что туристы смогут посетить в новогодние каникулы в Крыму

Что туристы смогут посетить в новогодние каникулы в Крыму

Зимой 2017-2018 годов туроператорами Крыма для путешественников предлагается 17 туристских маршрутов. Самыми популярными среди туристов являются дворцы, Ласточкино гнездо, гора Ай-Петри, Никитский ботанический сад.

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Косово нельзя сравнивать с Крымом

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Сирийские СМИ сообщают об эвакуации главарей ИГ* вертолетами США

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Игорь Николаев поделился редким фото с Аллой Пугачевой

Певец и композитор Игорь Николаев много лет дружит с Аллой Пугачевой и хранит уникальные фотографии с Примадонной. Одно из редких фото музыкант опубликовал в Инстаграм. Этому снимку уже 30 лет.

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