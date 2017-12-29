Движение по Волоколамскому тоннелю в Москве ограничено до субботы
29 декабря 2017, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]
По сообщению пресс-службы ГКУ "Центр организации дорожного движения", ограничения проезда связаны с ремонтными работами, которые проводит Гормост. Работы будут вестись всю ночь до 7:00 субботы, 30 декабря.
Вечером сообщалось, что автомобильное движение по Волоколамскому тоннелю в Москве будет осуществляться по одной полосе. Представители Центре организации дорожного движения отмечают, что в этот период движение транспорта возле ремонтируемых участков может быть затруднено.