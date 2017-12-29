Случайно упав в колодец, волонтер нашла пропавшего мальчика

Пропавшего 10‐летнего жителя села Черемшан в Татарстане обнаружила вышедшая на его поиски начальник районного управления гражданской защиты Гулия Яруллина. Во время обхода одной из улиц она провалилась в канализационный люк.

Отметим, что более 5 часов поиска не дали никаких результатов. Как оказалось, парень катался на санках и во время сильной метели его занесло в открытый люк колодца. Самостоятельно мальчик выбраться оттуда не смог. Он долго звал на помощь, но его никто не услышал. Благодаря тому, что он был у стенки коллектора, свалившаяся в люк Гулия ребенка не травмировала.

При этом сама женщина получила травму позвоночника, а мальчик через час бы уже замерз насмерть. Вот такое "счастливое стечение обстоятельств".