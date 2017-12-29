"Ирония судьбы-3": жительница Уфы обнаружила у себя под елкой чужого мужчину

25 декабря утро для уфимской семьи начиналось совершенно обыденно. Муж отправился на работу, а жена забыла закрыть дверь, собирая сына в школу. Испуганный ребенок затем сообщил ей, что в квартире появился неизвестный дядя.

Уфимка увидела на полу под новогодней елкой незнакомца, который завернулся в одеяло и крепко спал. Его одежда была аккуратно сложена рядом. Женщина рассказала, что сильно испугалась, заперлась с ребёнком в ванной и стала звонить мужу. Супруг Альбины вернулся домой и попытался разбудить незваного гостя. Но тот был настолько пьян, что не смог разговаривать. Порывшись в его сумке, семейная пара обнаружила зачетку - молодой человек оказался студентом медицинского вуза. Услышав свою фамилию, молодой человек немного опомнился, оделся и собрался уходить. Правда, пояснить, как попал в чужую квартиру, так и не смог.

«На сей раз Ипполит был более настойчив и алкоголик из Москвы пошел искать свою судьбу дальше», – с юмором отметил глава семейства. Как студент попал в дом - в настоящий момент остается неизвестным.