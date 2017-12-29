Хоккеист сделал предложение балерине прямо на сцене

Хоккеист казахстанского «Иртыша» Денис Бацуев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – приме омского Музыкального театра Нине Маляренко – прямо на сцене во время поклона артистов после балета «Щелкунчик».

Девушка не раздумывая дала положительный ответ. Еще до того, как Нина озвучила это, зал уже дал согласие вместо нее.

Предложение любимого человека для балерины стало полной неожиданностью, ведь разговора о предстоящем торжестве даже не велось.

«Нашему счастью нет предела! Я люблю тебя, мой будущий муж», - подписала балерина фотографии, сделанные сразу после радостного события.

Свадьбу молодожены планируют сыграть либо предстоящей весной или летом, когда ее жениху смогут предоставить отпуск, да и у невесты тоже закончится сезон.