Что выявила проверка врезавшегося в остановку автобуса

Департамент транспорта Москвы рассказал о предварительных итогах проверки технического состояния автобуса, который врезался в остановку утром 29 декабря на северо-западе Москвы.

Как сообщает департамент в Twitter, рулевое управление и тормозная система автобуса были в исправном состоянии. Проверку технического состояния автобуса начали после аварии, чтобы выяснить причины ЧП. От удара по остановочному павильону пострадали три человека. Сейчас они находятся в больнице.

Авария произошла 29 декабря в утреннее время на Сходненской улице. Рейсовый автобус врезался в остановочный павильон. Согласно последней информации, водитель съехал с проезжей части из-за того, что не смог справиться с управлением.