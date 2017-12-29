Путин поручил не допустить необоснованного роста квартплаты

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за услуги ЖКХ. Об этом сообщили на сайте Кремля. Путин дал ряд поручений по итогам большой пресс-конференции

Согласно тексту опубликованного поручения, до 1 марта кабинет министров должен принять меры, которые позволят не допустить необоснованного повышения размера квартплаты, взносов на капитальный и текущий ремонт и оплаты потребленных коммунальных ресурсов.

Глава государства подчеркнул, что до начала марта необходимо принять федеральный закон, который бы предусматривал создание условий для прямых договорных отношений между снабжающими организациями и потребителями коммунальных услуг.

Кроме того, президент поручил Минобороны до 15 января проверить факты необоснованного повышения квартплаты для граждан, проживающих в «закрытых административно-территориальных образованиях», на территориях объектов Минобороны, а по итогам проверки «принять исчерпывающие меры по недопущению повышения размера такой платы».

В целом же, сфера ЖКХ, как отмечают компетентные эксперты, нуждается в серьезном реформировании, которое должно быть направлено не только на контроль цен, но и на пересмотр качества услуг.