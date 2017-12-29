Путин поручил не допустить необоснованного роста квартплаты
29 декабря 2017, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за услуги ЖКХ. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Согласно тексту опубликованного поручения, до 1 марта кабинет министров должен принять меры, которые позволят не допустить необоснованного повышения размера квартплаты, взносов на капитальный и текущий ремонт и оплаты потребленных коммунальных ресурсов.
Глава государства подчеркнул, что до начала марта необходимо принять федеральный закон, который бы предусматривал создание условий для прямых договорных отношений между снабжающими организациями и потребителями коммунальных услуг.
Кроме того, президент поручил Минобороны до 15 января проверить факты необоснованного повышения квартплаты для граждан, проживающих в «закрытых административно-территориальных образованиях», на территориях объектов Минобороны, а по итогам проверки «принять исчерпывающие меры по недопущению повышения размера такой платы».
В целом же, сфера ЖКХ, как отмечают компетентные эксперты, нуждается в серьезном реформировании, которое должно быть направлено не только на контроль цен, но и на пересмотр качества услуг.