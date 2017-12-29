Лавров рассказал, как сохранить бронзовый загар

Глава российского МИД Сергей Лавров признался, как ему удается поддерживать стойкий загар. Свой секрет дипломат раскрыл в эфире программы «Международная пилорама» на НТВ.

В 1970-х годах министр иностранных дел России Сергей Лавров работал в советском посольстве в Шри-Ланке и с тех пор постоянно поддерживает загар. На уточняющий вопрос от ведущего передачи Тиграна Кеосаяна, приходится ли ради этого вновь и вновь летать в Шри-Ланку, Лавров уклончиво отметил, что «не только туда, но и во многие другие стороны», где появляется хоть небольшая возможность расслабиться. Например, загорал, когда катался на лыжах в Австрии, но сейчас на это остается меньше времени. «Рассчитываю сделать это в Сочи», – добавил Лавров.

Эфир «Международной пилорамы с Лавровым» можно будет увидеть в эфире 30 декабря.