В Москве все новорожденные дети с 2018 года получат приданое при выписке

В Москве все новорожденные дети в 2018 году получат комплект необходимого для первых месяцев жизни при выписке из роддома. В подарочный набор для младенцев войдут пеленки, распашонки, бодики, аксессуары для кормления, пеленальные матрасики, средства для купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази и присыпки. Всего 44 предмета.

В наборе будут не только самые маленькие одежки, но штанишки, комбинезончики и пинетки на подросших малышей до 9 месяцев. Столичные власти хотят освободить родителей от забот о покупке пеленок, чтобы мамы могли больше времени уделять новорожденному.

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