Минимальная пенсия в Москве с 1 января вырастет на 21%

Минимальная пенсия в Москве с 1 января 2018 года вырастет на 21 процент и составит 17,5 тысячи рублей. Решение о минимальной пенсии приняло правительство Москвы.

С Нового года неработающие пенсионеры, проживающие в Москве более 10 лет, с учетом городской надбавки будут ежемесячно получать не менее 17,5 тысячи рублей. Минимальная пенсия увеличится на три тысячи рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с 2010 по 2018 годы социальные расходы городского бюджета выросли с 216 млрд рублей до 393 млрд (в 1,8 раза).

В столице с Нового года в два раза повышены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий. Городские пособия ветеранам войны, участникам обороны Москвы, а также выплаты юбилярам супружеской жизни повышаются в два раза. Как сообщил Собянин, город намерен закупить дополнительно 80 тысяч путевок и таким образом увеличить число получателей санаторно-курортного лечения со 120 тысяч до 200 тысяч человек. Для пенсионеров будет увеличено число предложений по компьютерным курсам, абонементам в фитнесс, в танцевальные группы, число кружков и экскурсий.