Оклады военных до 2020 года будут ежегодно увеличиваться

До 2020 года оклады военнослужащих и пенсии бывших военных будут увеличиваться. Замминистра обороны России Татьяна Шевцова подчеркнула, что ежегодно их денежное довольствие будет возрастать на 4%.

Подчеркивается, что уже с 1 января будущего года лейтенант, командир взвода будет в среднем ежемесячно получать 61,1 тыс. рублей. Это, как уточняет РИА "Новости", больше на 2,5 тыс. рублей, чем уровень оклада в уходящем году. Что касается командира батальона (подполковника), то у них будет прибавка в размере 3,4 тыс. рублей – до 88,7 тыс. рублей в месяц.

Пенсии для офицеров уровня командира батальона (подполковник) возрастут в 2018, 2019 и 2020 годах на 947 рублей, 1932 рубля и 2956 рублей соответственно.