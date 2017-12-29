Желтый уровень опасности объявили в столице 30 декабря из-за тумана

По сообщению портала "Москва 24" из-за тумана на 30 декабря в столице объявили желтый уровень погодной опасности. "Погода потенциально опасна", – предупреждает Гидрометцентр России.



Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков объяснил, какая взаимосвязь существует между образованием тумана и высокой температурой в городе. Он отметил, что воздух, распространяясь над холодной поверхностью, конденсируется, создавая облачность и туман. По словам специалиста, в настоящее время туман окутал не только столичный регион и Центральную Россию, но и значительную часть юго-востока Европы.

При этом синоптики успокаивают, заверяя, что туман в столице рассеется к Новому году в связи с похолоданием. Также отмечается, что сложные метеоусловия не привели к затруднениям в работе столичных аэропортов.



