Медсестра выложила селфи с больными из реанимации больницы в Южно-Сахалинске

Медсестра выложила селфи с больными, находящимися в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии областной клинической больницы в Южно-Сахалинске. О том, что медсестра облбольницы не только вела съемку в реанимации беспомощных людей, но и выкладывала фотографии в соцсетях и писала комментарии появилась информация в СМИ.

В одном из сообщения медсестра пишет, что врачи реанимации спасают только тех пациентов, которых "хотят" спасать. Стало известно имя медсестры - Анна Ким. Она пока не уволена с работы из больницы.

Главврач Сахалинской больницы Игорь Пак заявил РЕН ТВ, что в учреждении проводится внутреннее расследование. Министерство здравоохранение Российской Федерации инициировало проверку в отношении сахалинской медсестры.

В региональном Минздраве уже назвали неэтичным и недопустимым обращение медика в отношении пациентов и ее коллег. Министр Алексей Пак лично держит ситуацию на контроле. Главный психиатр Сахалина сомневается в психическом здоровье этой медсестры. В соцсетях критикуют поступок Анны.

Видеозапись опубликована на youtube.