В мэрии объяснили появление бетонных блоков у станций метро в Москве

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников объяснил установку бетонных блоков у станций метро. В столице напротив входов в метро в последние дни установлено более 800 заграждений. Собянин сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на остановке на Сходненской

Как объяснил Черников, власти таким образом ограничили возможность подъезда транспорта к местам массового скопления людей после происшествия у станции метро «Славянский бульвар». Напомним,25 декабря автобус въехал в подземный переход, и в результате погибли четыре человека.

По словам чиновника, пока не известно, когда будут демонтированы ограждения, - сообщает РБК.

«Посмотрим, потребуются они постоянно или нет: возможно, демонтируем эти конструкции. Это не первый раз делается, мы своевременно реагируем», — сказал Черников.

В Москве сегодня утром автобус выехал на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта на Сходненской улице.

(ФОТО: Виктор Алексеев, Твиттер)