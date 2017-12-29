Стало известно, как президент России встретит Новый год

Сегодня стало известно, как российский лидер Владимир Путин встретит грядущий Новый год. Данную информацию в пятницу, 29 декабря, предоставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выяснилось, что глава государства намерен встретить праздник у себя дома в кругу родственников, самых близких людей, а также друзей, передает РИА "Новости".

Как подчеркнул Дмитрий Песков, Владимир Путин встречает Новый год именно таким образом почти всегда, поскольку для него этот день является семейным, исключая те случаи, когда работа требует его обязательного присутствия в том или ином месте. И в этому году президент России не планирует нарушать традицию.