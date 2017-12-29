Саранский аэропорт принял первый тестовый рейс после реконструкции

Аэропорт Саранска принял первый тестовый рейс после масштабной реконструкции - его целый год обновляли для приема гостей Чемпионата мира 2018 года, сообщает Общественное Телевидение России.



Строительные и ремонтные работы начались в прошлом сентябре. Закрыли аэропорт с января. За этот год возведены два новых терминала - постоянный и временный, что увеличит пропускную способность до 600 человек в час. Также расширена взлетно-посадочная полоса и стоянка для самолетов, построены новые рулежные дорожки. Теперь аэропорт сможет принимать большинство типов лайнеров. Первый борт был Москвы - прилетел глава Росавиации Александр Нерадько. Приземление, по его словам, не осложнили даже погодные условия - над Саранском стоял туман.

Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта: "Полоса оснащена самым современным, радиотехническим и светосигнальным оборудованием, которое позволяет приземляться и взлетать в очень сложных метеоусловиях. Мы вышли на финишную прямую, нам немного осталось завершить работы, чтобы в самое ближайшее время начались регулярные рейсы".

Общая стоимость обновления аэропорта Саранска составила 3,5 миллиарда рублей. Регулярные полеты возобновятся с 14 февраля будущего года.